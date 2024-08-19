Про це йдеться у постанові Кабміну № 930 від 16 серпня 2024 року. Було визначено, хто повинен повідомляти про членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд.

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Що змінилося в наданні відстрочки

Відповідно до постанови, військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю дружини (чоловіка), повинні повідомити в заяві про відсутність інших працездатних членів сім'ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Військовозобов'язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір'ю, не зазначають у заяві, інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Зверніть увагу! Військовозобов'язані, зайняті постійним доглядом за членами сім'ї третього ступеня споріднення, які є особами з інвалідністю І або ІІ групи, зазначають у заяві про відсутність членів сім'ї першого і другого ступеня споріднення особи, за якою вони здійснюють догляд.

ТЦК під час прийняття рішення про надання відстрочки перевіряє:

перебування військовозобов'язаного на військовому обліку,

родинні зв'язки військовозобов'язаного та особи, яку відповідно до законодавства він зобов'язаний утримувати або за якою здійснює постійний догляд,

наявність інших осіб, місце проживання яких задекларовано/зареєстровано за адресою місця проживання військовозобов'язаного або особи, яка перебуває на утриманні або потребує постійного догляду.

До слова, раніше Руслан Стефанчук заявив, що наразі Верховна Рада не розглядає питання про подальше зниження мобілізаційного віку, який вже було понижено до 25 років. Політик переконаний, що відповідний мобілізаційний ресурс можна буде розумно розподіляти й застосовувати лише у разі правильного менеджменту в Міністерстві оборони.