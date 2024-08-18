Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "Ми – Україна", зі журналістами якого розмовляв посадовець.

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Чи зміниться мобілізаційний вік

За словами Стефанчука, наразі Верховна Рада не розглядає питання про подальше зниження мобілізаційного віку, який вже було понижено до 25 років.

Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, як раз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс.

Політик переконаний, що відповідний мобілізаційний ресурс можна буде розумно розподіляти й застосовувати лише у разі правильного менеджменту в Міністерстві оборони.

Чи реальна демобілізація під час війни

Стефанчук, коментуючи питання демобілізації, наголосив на важливості справедливості та створення рівних умов.

Я не знаю жодної країни, яка під час війни оголошувала демобілізацію,

– водночас сказав він, додавши, що важливо знайти механізми для справедливої ротації вояків.

Спікер звернув увагу на необхідність уникнення помилок минулого та забезпечення рівних умов служби для всіх громадян.

Зверніть увагу! Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, підтверджував, що поки що Кабінет Міністрів не вносив законодавчих ініціатив щодо демобілізації. За його словами, історія світових воєн не знає прикладів, коли до завершення повномаштабної війни здійснювалися комплексні заходи зі звільнення з військової служби.