Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала "Мы – Украина", с журналистами которого разговаривал чиновник.

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Изменится ли мобилизационный возраст

По словам Стефанчука, пока Верховная Рада не рассматривает вопрос о дальнейшем снижении мобилизационного возраста, который уже был снижен до 25 лет.

Насколько я проинформирован, избегая каких-либо цифр, как раз правильный подход к формированию мобилизационной основы сегодня говорит нам, что в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс.

Политик убежден, что соответствующий мобилизационный ресурс можно будет разумно распределять и применять только в случае правильного менеджмента в Министерстве обороны.

Реальна ли демобилизация во время войны

Стефанчук, комментируя вопрос демобилизации, отметил важность справедливости и создания равных условий.

Я не знаю ни одной страны, которая во время войны объявляла демобилизацию,

– одновременно сказал он, добавив, что важно найти механизмы для справедливой ротации воинов.

Спикер обратил внимание на необходимость избежания ошибок прошлого и обеспечения равных условий службы для всех граждан.

Обратите внимание! Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, подтверждал, что пока Кабинет Министров не вносил законодательных инициатив по демобилизации. По его словам, история мировых войн не знает примеров, когда до завершения полномасштабной войны осуществлялись комплексные мероприятия по увольнению с военной службы.