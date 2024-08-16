Уточнены требования к повесткам: Кабмин изменил порядок проведения призыва во время мобилизации

В Украине внесли изменения в Порядок проведения призыва на военную службу по мобилизации, на особый период. В частности, уточнили требования к повесткам.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде. Тарас Мельничук рассказал, о чем именно идет речь.

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Изменили Порядок проведения призыва по мобилизации

Чиновник отметил, что были внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Уточнены требования к повесткам, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в части присвоения таким повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке,

– написал Мельничук.

Также добавил, что определен механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В том числе с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности, с использованием его мобильного приложения.

Кроме того, статус повесток на бланке и повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в частности, в распечатанном виде) и их юридической силы.

Также определены адреса отправки повестки резервисту или военнообязанному, который уточнил свои персональные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных. Кроме того, уточнено содержание информации, содержащейся в описании вложения и направляется вместе с повесткой.

Мельничук также отметил, что внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период по пересмотру документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, которые в соответствии с ЗУ N 3633-ІХ, имеют лиц, которых они содержат, и имеют лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничив эти две категории лиц и пакеты документов, подтверждающие указанный факт.

Кроме того, усовершенствован механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода. Урегулирована процедура и срок его выдачи.