В целом в нынешних условиях военного положения мужчины призывного возраста сталкиваются с ограничениями на выезд за границу. Однако существует исключение для лиц с инвалидностью, которые имеют право на пересечение границы, соблюдая определенные правила.
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Необходимые документы для пересечения границы
Лариса Кись, адвокат юридической компании "Де-юре", отмечает, что для пересечения границы мужчинами с инвалидностью необходимо иметь при себе следующие документы:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- удостоверение, подтверждающее статус инвалидности с указанием группы и причины инвалидности;
- пенсионное удостоверение с указанием группы инвалидности;
- удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи с указанием группы инвалидности;
- справка для получения льгот, если лицо не имеет права на пенсию или социальную помощь.
Итак, необходимо иметь полный пакет документов, подтверждающих статус человека с инвалидностью, а также документы, свидетельствующие о снятии с воинского учета.
Адвокат отмечает, что одной справки об инвалидности или пенсионного удостоверения, которое не связано с инвалидностью, может быть недостаточно для пересечения границы.
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