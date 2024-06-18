Загалом у нинішніх умовах воєнного стану чоловіки призовного віку стикаються з обмеженнями на виїзд за кордон. Однак існує виняток для осіб з інвалідністю, які мають право на перетин кордону, дотримуючись певних правил.
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Необхідні документи для перетину кордону
Лариса Кісь, адвокат юридичної компанії "Де-юре", наголошує, що для перетину кордону чоловіками з інвалідністю необхідно мати при собі наступні документи:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- посвідчення, що підтверджує статус інвалідності з вказівкою групи та причини інвалідності;
- пенсійне посвідчення з вказівкою групи інвалідності;
- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги з вказівкою групи інвалідності;
- довідка для отримання пільг, якщо особа не має права на пенсію чи соціальну допомогу.
Отже, необхідно мати повний пакет документів, що підтверджують статус людини з інвалідністю, а також документи, які свідчать про зняття з військового обліку.
Адвокатка зауважує, що однієї довідки про інвалідність або пенсійного посвідчення, яке не пов'язане з інвалідністю, може бути недостатньо для перетину кордону.
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