Новый закон о мобилизации существенно изменил процедуру прохождения медицинского осмотра или военно-врачебной комиссии, в частности для людей с инвалидностью. Об особенностях переосвидетельствования инвалидности в 2024 году рассказала адвокат Елена Воронкова.

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Какие есть особенности переосвидетельствования инвалидности

По словам юриста, Кабинет Министров Украины должен совместно с правоохранительными органами принять меры для проверки обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности.

Речь идет о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 года впервые установлена инвалидность II и III групп.

В то же время есть определенные исключения. Эта норма не касается тех:

кому инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности

по результатам заболеваний, ранений, полученных во время защиты Отечества

в случае отсутствия конечности, кистей, стоп, одного из парных органов

при наличии онкологического заболевания, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов

кто имеет инвалидность с детства

По словам Елены Воронковой, основным нюансом является то, что, по сравнению с 2022 и 2023 годами, условия прохождения медосмотра стали значительно строже.

Уже неоднократно выявляли, что при любом намеке на несоответствие диагноза или альтернативной трактовки диагноза лицо автоматически признают "годным" к прохождению военной службы,

– добавила адвокат.

Все диагнозы, при наличии которых человек является непригодным, указаны в приказе Министра обороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №402.

К слову, ранее стало известно, что военнообязанные мужчины-украинцы не смогут обновить водительское удостоверение за рубежом, если не обновили данные в ТЦК. Кроме того, такие мужчины также не смогут регистрировать машины или получать новое водительское удостоверение.