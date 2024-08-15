Новий закон про мобілізацію суттєво змінив процедуру проходження медичного огляду чи військово-лікарської комісії, зокрема для людей з інвалідністю. Про особливості переогляду інвалідності в 2024 році розповіла адвокатка Олена Воронкова.

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Які є особливості переогляду інвалідності

За словами юристки, Кабінет Міністрів України повинен спільно з правоохоронними органами вжити заходів для перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності.

Йдеться про громадян України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність II та III груп.

Водночас є певні винятки. Ця норма не стосується тих:

кому інвалідність II та III груп встановлено у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності

за наслідками захворювань, поранень, одержаних під час захисту Вітчизни

у разі відсутності кінцівки, кистей, стоп, одного з парних органів

за наявності онкологічного захворювання, інтелектуальних порушень, психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів

хто має інвалідність з дитинства

За словами Олени Воронкової, основним нюансом є те, що, порівняно з 2022 та 2023 роками, умови проходження медогляду стали значно суворішими.

Уже неодноразово виявляли, що за будь-якого натяку на невідповідність діагнозу чи альтернативного трактування діагнозу особу автоматично визнають "придатною" до проходження військової служби,

– додала адвокатка.

Усі діагнози, за наявності яких людина є непридатною, вказані в наказі Міністра оборони України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" №402.

До слова, раніше стало відомо, що військовозобов'язані чоловіки-українці не зможуть оновити посвідчення водія за кордоном, якщо не оновили дані в ТЦК. Окрім того, такі чоловіки також не зможуть реєструвати автівки чи отримувати нове посвідчення водія.