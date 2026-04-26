В Раде готовят новые правила мобилизации: что изменится с 1 мая и исчезнет ли ТЦК

В Украине уже с мая могут измениться правила мобилизации - в Верховной Раде продолжаются активные дискуссии по обновлению законодательства. Речь идет как о реформе ТЦК, так и о новых подходах к розыску нарушителей и взаимодействию с гражданами.

Окончательных решений пока нет, однако ряд инициатив может быть вынесен на рассмотрение уже в ближайшее время. Об этом пишет "ТСН".

Смотрите также Будет комплексная реформа набора и службы в Силах обороны, – Федоров

Как может измениться мобилизация?

В Украине готовятся возможные изменения в правила мобилизации, которые могут вступить в силу после продления военного положения и всеобщей мобилизации после 4 мая. Уже в мае может появиться пакет законодательных инициатив, разработанных при участии Министерства обороны.

Одним из ключевых направлений обсуждения является реформирование территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, рассматривается вариант, при котором ТЦК могут частично потерять функцию оповещения военнообязанных и сосредоточиться на ведении реестра "Оберіг". В таком случае их могут переформатировать в структуры, выполняющие скорее административные функции.

В то же время, если соответствующие изменения не будут согласованы, система работы ТЦК останется без существенных трансформаций. В парламенте признают, что без пересмотра полномочий центров комплектования ожидать изменений в подходах к мобилизации не стоит.

Отдельно обсуждается усиление ответственности для тех, кто нарушает мобилизационное законодательство. По одной из идей, таких граждан могут разыскивать по принципу, который сейчас применяется к должникам по уплате алиментов.

В частности, возможно более активное использование идентификационного кода для установления местонахождения человека. В то же время в парламенте признают, что ставка исключительно на принудительные меры может не дать ожидаемого эффекта без дополнительных стимулов – повышение денежного обеспечения, четких сроков службы и понятных механизмов ротации.

Что будет с ТЦК?

Среди инициатив, которые уже публично озвучивались, – возможно переименование ТЦК на "Офисы резерва". Такая идея призвана изменить не только название, но и подход к работе с военнообязанными, сделав систему более сервисной.

Также обсуждается разделение функций: отдельно – социальная поддержка военных, отдельно – мобилизационные процессы. Это должно уменьшить напряжение в обществе и повысить доверие к системе комплектования.

В Верховной Раде уже рассматривают законопроект №15076, который предусматривает ограничение действий представителей ТЦК и полиции при проверке документов. Документ, в частности, запрещает необоснованное применение физической силы и специальных средств к военнообязанным.

Во время проверки военно-учетных документов и вручения повесток о вызове представители ТЦК а также полицейские не имеют права необоснованно применять к военнообязанным лицам и другим гражданам физическую силу и специальные средства,

– указано в законопроекте.

Инициаторы отмечают, что необходимо урегулировать вопрос обращения с гражданами во время мобилизационных мероприятий. Ожидается, что соответствующие нормы могут войти в более широкий пакет изменений, который готовит Министерство обороны.

"Насколько я понимаю, сейчас в парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжается оживленная дискуссия. Соответственно, еще будут проекты от Минобороны для урегулирования этой ситуации. Этот законопроект поднял одну из тех тем, которую надо урегулировать. Надеюсь, это будет урегулировано в пакете законопроектов Минобороны. Есть шансы на воплощение идеи. Продолжается большая дискуссия. Этот вопрос надо урегулировать, чтобы было нормальное человеческое справедливое отношение, ведь в ТЦК рождается воин", – высказал свое мнение в комментарии инициатор законопроекта Сергей Гривко.

