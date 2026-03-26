Уменьшить конфликты и нарушения: Минобороны готовит новые правила мобилизации с апреля

Минобороны готовит новые правила мобилизации, которые должны уменьшить конфликты между гражданскими и военными ТЦК. Первые наработки представят уже в апреле для дальнейшего обсуждения.

Об этом в коротком интервью для "Телеграф" рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Какие изменения в мобилизации могут произойти в апреле?

Народный избранник сообщил, что Минобороны и Офис президента уже прорабатывают предложения по уменьшению конфликтов между гражданскими и военнослужащими ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Кроме того, изменения имеют целью снять с представителей территориальных центров комплектования обвинения в нарушении прав человека.

Уже в апреле должны появиться первые наработки – дальше их передадут на детальное рассмотрение.

Нововведения будут касаться и справедливого распределения мобилизационной нагрузки. Имеются в виду ситуации, когда в некоторых общинах, в частности в селах, мобилизовано большинство мужчин, тогда как в крупных городах, например Киеве, этого не наблюдается.

Вениславский подчеркнул, что эту разницу остро ощущают бойцы после возвращения с фронта на лечение. По их словам, это создает ощущение "двух реальностей": одна – военная, другая – тыловая с более спокойной жизнью и меньшей вовлеченностью в оборону.

Поэтому над этим всем работаем, и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым,

– подытожил депутат.

Важно! Минобороны анонсировало комплексную реформу, которая предусматривает изменения для действующих военных, решение проблемы СЗЧ и процесса мобилизации.

