Уменьшить конфликты и нарушения: Минобороны готовит новые правила мобилизации с апреля
Минобороны готовит новые правила мобилизации, которые должны уменьшить конфликты между гражданскими и военными ТЦК. Первые наработки представят уже в апреле для дальнейшего обсуждения.
Об этом в коротком интервью для "Телеграф" рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Какие изменения в мобилизации могут произойти в апреле?
Народный избранник сообщил, что Минобороны и Офис президента уже прорабатывают предложения по уменьшению конфликтов между гражданскими и военнослужащими ТЦК во время мобилизационных мероприятий.
Кроме того, изменения имеют целью снять с представителей территориальных центров комплектования обвинения в нарушении прав человека.
Уже в апреле должны появиться первые наработки – дальше их передадут на детальное рассмотрение.
Нововведения будут касаться и справедливого распределения мобилизационной нагрузки. Имеются в виду ситуации, когда в некоторых общинах, в частности в селах, мобилизовано большинство мужчин, тогда как в крупных городах, например Киеве, этого не наблюдается.
Вениславский подчеркнул, что эту разницу остро ощущают бойцы после возвращения с фронта на лечение. По их словам, это создает ощущение "двух реальностей": одна – военная, другая – тыловая с более спокойной жизнью и меньшей вовлеченностью в оборону.
Поэтому над этим всем работаем, и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым,
– подытожил депутат.
Важно! Минобороны анонсировало комплексную реформу, которая предусматривает изменения для действующих военных, решение проблемы СЗЧ и процесса мобилизации.
Что известно о последних новостях мобилизации?
Ребята, которые родились в 2009 году, обязаны стать на воинский учет до 31 июля 2026 года. Это можно сделать в приложении Резерв+ или лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства. Если этого не сделать – грозит штраф.
Министр Михаил Федоров отметил, что реформа Минобороны будет касаться и штурмовиков и пехотинцев. Изменения предусматривают отдельные подходы к военным, установление сроков службы и денежного обеспечения.
Новых правил в мобилизации в апреле 2026 года ожидать не стоит, впрочем контроль за военнообязанными станет более жестким. Мужчин призывного возраста будут проверять тщательно – в стране активно будет действовать система электронного учета. Кроме того, будут введены электронные сообщения о повестках и автоматическая военно-учетная регистрация.