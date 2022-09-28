Какие категории работников сферы образования не подпадают под мобилизацию

В Украине длится военное положение, а вместе с ним – мобилизация. Среди педагогов есть категории, которым по законодательству не могут выдать повестку.

Несмотря на военное положение, мобилизация работников сферы образования ограничена. Определенные категории имеют право на отсрочку от службы в рядах ВСУ.

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Какие категории педагогов не подпадают под мобилизацию

По украинскому законодательству, призыву на военную службу не подлежат:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, а также педагогические работники общеобразовательных учреждений,

соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.

Кроме того, мобилизации не подлежат ученики и преподаватели заведений профессионального или профессионально-технического образования. То есть отсрочку от мобилизации могут получить:

студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме,

преподаватели ПТУ при условии, что учебное заведение является их основным местом работы и они имеют не менее 0,75 ставки.

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