В Минобороны рассказали, какие специалисты сейчас нужны армии

В Украине во время мобилизации в армию призывают конкретных специалистов. Среди них операторы беспилотников, связисты и другие.

В настоящее время недостатка военных в рядах армии нет. Объемы мобилизационных задач определяются Генштабом и базируются на количестве сил и средств, которые им нужны. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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Каких специалистов берут сейчас в армию

По словам Резникова, Генштаб четко знает, на каком направлении, в каком виде сил или войск нужно замещение или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв. В Вооруженных Силах нужны такие специалисты как операторы БПЛА, специальные айтишники, связисты, артиллеристы и так далее.

Особенно в контексте того, что мы получаем современное военное оборудование натовского стандарта, соответственно, и специалисты нам нужны, которые способны быстро овладеть такими системами. Что мы очень эффективно делаем,

– отметил министр.

Мобилизация в Украине: последние новости

Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней. Также депутаты поддержали продление мобилизации – до 21 ноября.

В Украине мобилизовать могут не только мужчины, но и женщины. С 1 октября женщины определенных профессий должны будут встать на военный учет.

Народные депутаты Украины предлагают освободить от военной службы еще одну категорию мужчин. В частности, многодетные.

Кроме того, всеобщей мобилизации в Украине не подлежат граждане, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью. Есть ряд пунктов, подтверждающих это.

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