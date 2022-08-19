В Минобороны рассказали, какие специалисты сейчас нужны армии

19 августа 2022 , 09:41
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Источник:

Голос Америки

В Украине во время мобилизации в армию призывают конкретных специалистов. Среди них операторы беспилотников, связисты и другие.

В настоящее время недостатка военных в рядах армии нет. Объемы мобилизационных задач определяются Генштабом и базируются на количестве сил и средств, которые им нужны. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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Каких специалистов берут сейчас в армию

По словам Резникова, Генштаб четко знает, на каком направлении, в каком виде сил или войск нужно замещение или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв. В Вооруженных Силах нужны такие специалисты как операторы БПЛА, специальные айтишники, связисты, артиллеристы и так далее.

Особенно в контексте того, что мы получаем современное военное оборудование натовского стандарта, соответственно, и специалисты нам нужны, которые способны быстро овладеть такими системами. Что мы очень эффективно делаем,
– отметил министр.

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Автор: Софія Ковнір