Мобилизация в Украине: сколько времени нужно будет служить призывнику

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину в нашем государстве начала действовать мобилизация. Военнообязанные лица должны пойти в армию.

Сколько времени нужно будет служить призывнику

17 мая 2022 года президент Украины продлил срок проведения общей мобилизации на 90 суток. То есть, до середины августа продолжается мобилизация. Рассказываем о сроках службы.

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Срок срочной военной службы составляет:

до 18 месяцев – для солдатов и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях;

– для солдатов и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях; до 12 месяцев – для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра.

Для украинцев, призванных на военную службу:

до 18 месяцев – для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву;

– для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву; до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации – для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации и особый период;

– для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации и особый период; на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего ВСУ – для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период.

Сроки военной службы по контракту

Согласно статье 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, для граждан Украины, принимаемых на военную службу по контракту и назначаемых на должности, устанавливаются разные сроки. Например, для лиц рядового состава – 3 года, а для сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет.

Для офицерского состава – это может быть как от одного или двух до пяти лет, так и на десять лет. Всё зависит от специальности.

Также срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту. Это происходит исключительно с согласия военнослужащего.

Обратите внимание – командование Сухопутных войск ВСУ о мобилизации: смотрите видео