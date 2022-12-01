Детальнее об этом – расскажет 24 канал. Кстати, ранее юристы объяснили, что делать, когда не принимают документы на отсрочку от мобилизации.
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Сколько должны служить военные во время мобилизации
Для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, установленный срок военной службы – до истечения особого периода или до объявления решения о демобилизации.
Кстати, для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, она продолжается сверх установленных сроков – до объявления демобилизации.
Таким образом, военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации на особый период, должны проходить такую службу сроком до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации с исключением военнослужащего из списков личного состава воинской части.
Что известно о введении целевой мобилизации в Украине
Украинцев планируют привлекать к восстановлению государства и ликвидации последствий войны после ее окончания. Об этом говорится в "Положении о единой государственной системе гражданской защиты", которое еще в мае подписал Кабмин.
Целевая мобилизация предполагает, что определенные категории граждан не будут участвовать в боевых действиях, однако будут помогать стране с восстановлением. Следует подчеркнуть, что за прохождение такой мобилизации заработная плата, должность и место работы будут сохраняться за гражданами.
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