Детальнее об этом – расскажет 24 канал. Кстати, ранее юристы объяснили, что делать, когда не принимают документы на отсрочку от мобилизации.

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Сколько должны служить военные во время мобилизации

Для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, установленный срок военной службы – до истечения особого периода или до объявления решения о демобилизации.

Кстати, для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, она продолжается сверх установленных сроков – до объявления демобилизации.

Обратите внимание! Окончанием прохождения военной службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Таким образом, военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации на особый период, должны проходить такую службу сроком до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации с исключением военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Что известно о введении целевой мобилизации в Украине

Украинцев планируют привлекать к восстановлению государства и ликвидации последствий войны после ее окончания. Об этом говорится в "Положении о единой государственной системе гражданской защиты", которое еще в мае подписал Кабмин.

Целевая мобилизация предполагает, что определенные категории граждан не будут участвовать в боевых действиях, однако будут помогать стране с восстановлением. Следует подчеркнуть, что за прохождение такой мобилизации заработная плата, должность и место работы будут сохраняться за гражданами.

Достойно внимания – Что известно о мобилизации в Украине: смотрите видео