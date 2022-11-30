Советами для тех, чьи документы на отсрочку не принимают, поделилась адвокат Анастасия Иванченко. Она рассказала, что делать тем, кого стремятся мобилизовать несмотря на то, что у него есть основания избежать этого. Читайте дальше, как поступать в таком случае.

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Напомним, что в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. Это означает, что военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу в любой момент.

На какие трудности наталкиваются призывники

По словам адвоката, в военкоматах могут создавать ряд препятствий. Их встречают те, кто имеет заявление и документы, которые являются основанием для получения отсрочки от мобилизации. Это может быть:

отказ вообще принять документы, аргументирующие предоставление отсрочки военнообязанному;

принимают заявление, но отказываются ставить отметку об этом;

принимают заявление, но отказываются военнообязанному на руки выдать справку;

требуют предоставить документы, которые для получения отсрочки не нужно предоставлять.

Что делать, если ТЦК документы не принимает

Адвокат отметила, что военкоматы в большинстве своем игнорируют момент, касающийся отсрочки в связи с мужем или женой с инвалидностью. Заметим, что этот пункт в Законе о мобилизации прописан.

По мнению Анастасии Иванченко, лучше всего в таком случае обратиться за профессиональной помощью. Консультация с адвокатом может помочь отстоять свои права.

По ее словам, приход в военкомат совместно с юристом оказывает большое влияние на сотрудников. Они более оперативно начинают реагировать на нарушение прав военнообязанных и военнослужащих. Кроме того, пытаются без затягивания времени устранять эти правонарушения.

А вот в этом материале мы рассказывали, какие причины позволяют не прийти в военкомат, если вы получили повестку. Сразу же подчеркиваем, что игнорировать документы, выданные сотрудниками военкоматов, не стоит. Помните, что вас может ожидать как административная, так и уголовная ответственность.

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