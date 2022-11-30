Порадами для тих, чиї документи на відстрочку не приймають, поділилася адвокатка Анастасія Іванченко. Вона розповіла, що робити тим, кого прагнуть мобілізувати попри те, що він має підстави уникнути цього. Читайте далі, як діяти у такому випадку.

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Нагадуємо, що в Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року. Це означає, що військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років можуть покликати на службу у будь-який момент.

На труднощі натрапляють призовники

За словами адвокатки, у військкоматах можуть створювати низку перешкод. На них натрапляють ті, хто має заяву та документи, які є підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Це може бути:

відмова узагалі прийняти документи, які аргументують надання відстрочки військовозобов'язаному;

приймають заяву, але відмовляються ставити відмітку про це;

приймають заяву, але відмовляються військовозобов'язаному на руки видати довідку;

вимагають надати документи, яких для отримання відстрочки не потрібно надавати.

Що робити, якщо ТЦК документи не приймає

Адвокатка зауважила, що військкомати здебільшого ігнорують момент, який стосується відстрочки у зв'язку з чоловіком або дружиною з інвалідністю. Зауважимо, що цей пункт у Законі про мобілізацію прописаний.

На думку Анастасії Іванченко, найкраще у такому випадку звернутися по фахову допомогу. Консультація з адвокатом може допомогти відстояти свої права.

За її словами, прихід до військкомату спільно з юристом неабияк впливає на співробітників. Вони оперативніше починають реагувати на порушення прав військовозобов'язаних і військовослужбовців. Крім того, намагаються без затягування часу усувати ці правопорушення.

А ось у цьому матеріалі ми розповідали, які причини дозволяють не прийти до військкомату, якщо ви отримали повістку. Відразу ж наголошуємо, що ігнорувати документи, видані співробітниками військкоматів, не варто. Пам'ятайте, що на вас може очікувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

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