От призыва на военную службу освобождаются граждане с тяжелыми патологиями, среди которых: отсутствие конечности, слепота, глухота, умственная отсталость, шизофрения. 24 канал публикует полный список заболеваний, наличие которых исключает военную службу.

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Список этих болезней прописан в Приказе Министерства обороны Украины от 14.8.2008 №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Также есть перечень заболеваний, которые могут временно уволить резервиста или военнообязанного от службы даже во время действия военного положения.

Болезни органов зрения

Условно непригодными в военное время считаются лица имеющие серьезные анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивит, который сопровождается выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах.

Внимание! Если патология не сопровождается снижением зрения или нарушением двигательной функции зрительного аппарата, то лицо считается пригодным для службы в армии не только в военное, но и мирное время.

Весомым поводом для отказа в прохождении военной службы также:

прогрессирующее понижение зрения;

отслоение или разрыв сетчатки;

глаукома обоих глаз;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока, сопровождающихся диплопией;

близорукость (дальнозоркость) одного глаза, если один из меридианов превышает 12,0 диоптрий или есть астигматизм с разницей рефракции в двух основных меридианах выше 6,0 диоптрий, обнаружено снижение остроты зрения одного глаза менее 0,1 или глаз совсем не видит;

полностью отсутствует глазное яблоко, а острота зрения второго глаза ниже 0,3 диоптрии или острота зрения на обоих глазах менее 0,2 диоптрии.

Болезни органов слуха

Не подлежат мобилизации лица, страдающие стойкой, полной глухотой на оба уха или глухонемотой, имеющие выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, что сопровождается возникновением симптомов болезни Меньера.

Расстройства психики и нарушения поведения

Непригодными для службы считаются лица, страдающие стойкими расстройствами психики (шизофрения, шизотипические, бредовые или аффективные расстройства с часто повторяющимися обострениями), лица с тяжелой формой умственной отсталости. Остальные могут быть мобилизованы по решению ВЛК.

Туберкулез

Мужчины, у которых был обнаружен туберкулез в мирное время, не призываются. Если человек прошел лечение, то может быть призван в военное время по решению ВЛК.

Онкологические заболевания

Лица с онкологическими заболеваниями, которые имеют установленный неизлечимый диагноз, не могут быть призваны на службу в армию.

Пациенты, имеющие в анамнезе онкодиагноз или если заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии, а также при медленно прогрессирующей патологии считаются ограниченно пригодными в военное время.

Призывники, у которых выявлены доброкачественные новообразования, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями в работе организма, не могут быть мобилизованы в ВСУ.

Все те, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, временно не пригодны во время войны для службы в армии.

Инфекционные поражения пищеварительной системы и кожи

Непригодными в мирное время до прохождения службы считаются:

кишечные инфекционные поражения;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные инфекционные поражения кожных покровов и слизистых;

гельминтозы;

педикулез.

В военное время таких лиц считают ограниченно пригодными.

Заболевания, передающиеся половым путем

В мирное время считаются непригодными к прохождению службы в армии лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса, однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально.

В службу в рядах ВСУ не допускаются те, у кого обнаружена гонококковая, трихомонадная инфекция, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.

ВИЧ

Если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и в военное время.

Те, кто является носителем вируса иммунодефицита с бессимптомным течением, считаются ограниченно пригодными к прохождению военной службы.

Заболевание системы кровообращения

Непригодными в мирное и военное время считаются страдающие сердечной недостаточностью ІІ-Б-ІІІ степени, гипертонией III степени, ишемической болезнью сердца, которая ассоциирована с сердечной недостаточностью ІІ-Б-ІІІ степени, инфарктом головного мозга, инсультом, стенозом, тромбозом, аневризмой прецеребральной, базилярной, сонной, позвоночной артерий или аорты, церебральной формой атеросклероза с тяжелыми нарушениями функций.

Также непригодными считаются призывники, у которых имеются тяжелые последствия флебита, тромбофлебита, тромбозов, эмболии, выявлено варикозное расширение вен на нижних конечностях, варикозное расширение вен в области пищевода, яички, мошонки, органов малого таза и неспецифическая.

Болезни дыхательной системы

От службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой бронхита и пневмонии; средостение или тяжелая форма бронхиальной астмы.

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Заболевание нервной системы

Не подлежат призыву в армию граждане, имеющие острую форму менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс, системную атрофию, дегенеративные патологии, церебральную форму паралича, паралитический синдром, болезнь Паркинсонм, язового аппарата, миопатии, дорсалгии, радикулопатии, цервикалгии, ишиаса, люмбаго.

Люди, имеющие эпилепсию, эпилептический синдром, эпилептический статус, мигрень, расстройства сна при систематических обострениях также избавляются от необходимости прохождения службы.

При прогрессировании заболевания таких призывников относят к категории ограниченно пригодных для прохождения службы в мирное время.

Патологии мочеполовой системы

Лиц, имеющих тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз, пионефир не могут призвать в армию. В этой категории болезней гораздо больше, но ВЛК всегда смотрит на тяжесть болезни.

Если заболевание не вызывает серьезных нарушений в работе системы, такое лицо может считаться ограниченно пригодным для прохождения службы в военное время.

Заболевания эндокринной системы

Граждане, у которых были обнаружены патологии эндокринной системы, сопровождающиеся расстройством питания или нарушением обмена веществ, считаются ограниченно пригодными.

Заболевание костей

Тяжелая форма артрита, артроза, ревматоидного васкулита, болезнь Стилла, синдром Фелти, псориатическая или энтеропатическая артропатия, ревматоидный бурсит, подагра, узелковый полиартрит, болезнь Бехчета, кристаллическая артропатия, а также другие патологии.

Не подлежат мобилизации лица, страдающие:

выраженную деформацию или дефекты пальцев кисти, стоп;

тяжелую форму плоскостопия;

фибробластические патологии с нарушением двигательной активности

Кроме этого, не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.

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Гепатиты

Не пригодны к службе в армии только те, кто страдает тяжелой формой вирусных гепатитов, которая плохо поддается лечению и сопровождается выраженным нарушением в работе органов и систем.

Если лицо имеет стойкие или умеренные нарушения, его пригодность к прохождению службы в военное время определяет комиссия.

Обратите внимание! Комиссию человек проходит по территориальному принципу: то есть там, где живет, лечится, учится, находится в командировке или отпуске. Кроме того, комиссия осматривает военнообязанного только после завершения лечения. Больше о том, как проходит медкомиссия, читайте по ссылке.

Заболевания пищеварительной системы

Непригодны к службе в мирное и военное время лица, имеющие челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.

Пожизненно освобождают от военной службы призывников, страдающих язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, болезнь Крона, язвенный колит, кишечную непроходимость, инфузию, паралитический болезни, заболеваниями печени, сопровождающимися серьезным нарушением в работе этого органа.

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