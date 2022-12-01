Детальніше про це – розповість 24 канал. До речі, раніше юристи пояснили, що робити, коли не приймають документи на відстрочку від мобілізації.

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Скільки мають служити військові під час мобілізації

Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, встановлений строк військової служби – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

До речі, для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, вона продовжується понад встановлені строки – до оголошення демобілізації.

Зверніть увагу! Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Таким чином, військовослужбовці, призвані на військову службу за мобілізацією на особливий період, мають проходити таку службу строком – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію з виключенням військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Що відомо про введення цільової мобілізації в Україні

Українців планують залучати до відбудови держави та ліквідації наслідків війни після її закінчення. Про це мовиться у "Положенні про єдину державну систему цивільного захисту", яке ще в травні підписав Кабмін.

Цільова мобілізація передбачає те, що певні категорії громадян не будуть брати участь у бойових діях, проте допомагатимуть країні з відбудовою. Варто підкреслити, що упродовж проходження такої мобілізації заробітна плата, посада та місце роботи зберігатимуться за громадянами.

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