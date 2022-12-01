Детальніше про це – розповість 24 канал. До речі, раніше юристи пояснили, що робити, коли не приймають документи на відстрочку від мобілізації.
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Скільки мають служити військові під час мобілізації
Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, встановлений строк військової служби – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.
До речі, для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, вона продовжується понад встановлені строки – до оголошення демобілізації.
Таким чином, військовослужбовці, призвані на військову службу за мобілізацією на особливий період, мають проходити таку службу строком – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію з виключенням військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.
Що відомо про введення цільової мобілізації в Україні
Українців планують залучати до відбудови держави та ліквідації наслідків війни після її закінчення. Про це мовиться у "Положенні про єдину державну систему цивільного захисту", яке ще в травні підписав Кабмін.
Цільова мобілізація передбачає те, що певні категорії громадян не будуть брати участь у бойових діях, проте допомагатимуть країні з відбудовою. Варто підкреслити, що упродовж проходження такої мобілізації заробітна плата, посада та місце роботи зберігатимуться за громадянами.
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