Аббревиатуру ВВК в сегодняшнем понимании планируют оставить в прошлом. Что предполагает реформа работы ВВК – расскажет 24 Канал.
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Какие изменения ждать в работе ВВК
Так, реформа работы ВВК предусматривает такие изменения:
- ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы (МИС);
- введение электронных очередей;
- использование электронного документооборота в процессах ВВК;
- просмотр количества комиссий;
- сервисное обслуживание военных заведениях ВВК.
Отметим, что новый министр обороны Рустем Умеров назвал диджилизацию одной из главных задач работы министерства и обязался осуществить реформу.
ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать,
– заявлял Умеров.
Министр обещает такие изменения:
- электронный военный билет,
- единый реестр призывников,
- цифризация ВВК и госпиталей.
Таким образом, чиновники в процессе реализации реформ ждут взаимности и граждан. Они призывают быть сознательными и чаще посещать собственные ТЦК и СП.
Какие существующие типы повесток
- Повестка для уточнения данных,
- Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая обязывает призывника пройти медобследование.
- Мобилизационное предписание. Его выдают военнообязанному после прохождения ВВК при подтверждении пригодности к службе.