Принудительная ВВК: юрист объяснил, могут ли доставить в ТЦК без наличия нарушений

Часто во время мобилизационных мероприятий военнослужащие ТЦК доставляют мужчин призывного возраста в центры комплектования. Впрочем, такие действия являются законными только в случае совершения лицом административного правонарушения или наличия ленты "в розыске".

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

В каких случаях военнообязанного могут доставить в ТЦК?

Юристы отметили, если военнообязанный не нарушал правил общей мобилизации доставлять его в Территориальные центры комплектования силой работники ТЦК не имеют права.

Впрочем, этот пункт часто игнорируется.

В соответствии с законодательством, принудительная доставка гражданина в ТЦК и СП является законным только при условии совершения им административного правонарушения или пребывания в розыске. Юрист "Приходько и партнеры" Диана Терновая отметила, единственным правовым основанием для вызова в ТЦК является вручение повестки. Однако только при условии, если человек вовремя обновляет данные и не нарушает правил учета.

Закон позволяет задержание только в отдельных случаях:

если у лица отсутствуют военно-учетные документы во время проверки,

если лицо отказывается от получения повестки в присутствии полиции,

если лицо находится в базе розыска.

Во всех других ситуациях принудительное сопровождение в ТЦК является незаконным.

Можно ли отказаться проходить ВВК?

Юрист Гончаренко отметил, что действия ТЦК во время мобилизационных мероприятий часто отличаются от того, как это предусмотрено законом.

При доставке лица в здание ТЦК и СП к нему не может быть применено никаких действий по прохождению ВВК. Доставка осуществляется с целью создания постановления о штрафе согласно Кодексу Украины об административном правонарушении,

– отмечает адвокат.

Впрочем, отказ от прохождения ВВК обычно не дает результата – в большинстве случаев ее игнорируют, а осмотр проводят даже без согласия лица.

Что делать, если в ТЦК доставили незаконно?

Юристы советуют сначала выяснить основание для задержания и доставки в центр комплектования, а также требовать ссылки на конкретное положение закона.

Желательно фиксировать все события на видео и настаивать на составлении официального протокола. Важно немедленно обратиться к адвокату, ведь любые неправомерные действия работников ТЦК можно обжаловать в суде.

