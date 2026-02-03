Принудительная ВВК: юрист объяснил, могут ли доставить в ТЦК без наличия нарушений
- Принудительная доставка в ТЦК является законным только при совершении административного правонарушения или если лицо находится в розыске.
- Юристы советуют фиксировать события на видео, требовать составления официального протокола и обращаться к адвокату для обжалования неправомерных действий в суде.
Часто во время мобилизационных мероприятий военнослужащие ТЦК доставляют мужчин призывного возраста в центры комплектования. Впрочем, такие действия являются законными только в случае совершения лицом административного правонарушения или наличия ленты "в розыске".
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.
В каких случаях военнообязанного могут доставить в ТЦК?
Юристы отметили, если военнообязанный не нарушал правил общей мобилизации доставлять его в Территориальные центры комплектования силой работники ТЦК не имеют права.
Впрочем, этот пункт часто игнорируется.
В соответствии с законодательством, принудительная доставка гражданина в ТЦК и СП является законным только при условии совершения им административного правонарушения или пребывания в розыске. Юрист "Приходько и партнеры" Диана Терновая отметила, единственным правовым основанием для вызова в ТЦК является вручение повестки. Однако только при условии, если человек вовремя обновляет данные и не нарушает правил учета.
Закон позволяет задержание только в отдельных случаях:
- если у лица отсутствуют военно-учетные документы во время проверки,
- если лицо отказывается от получения повестки в присутствии полиции,
- если лицо находится в базе розыска.
Во всех других ситуациях принудительное сопровождение в ТЦК является незаконным.
Можно ли отказаться проходить ВВК?
Юрист Гончаренко отметил, что действия ТЦК во время мобилизационных мероприятий часто отличаются от того, как это предусмотрено законом.
При доставке лица в здание ТЦК и СП к нему не может быть применено никаких действий по прохождению ВВК. Доставка осуществляется с целью создания постановления о штрафе согласно Кодексу Украины об административном правонарушении,
– отмечает адвокат.
Впрочем, отказ от прохождения ВВК обычно не дает результата – в большинстве случаев ее игнорируют, а осмотр проводят даже без согласия лица.
Что делать, если в ТЦК доставили незаконно?
Юристы советуют сначала выяснить основание для задержания и доставки в центр комплектования, а также требовать ссылки на конкретное положение закона.
Желательно фиксировать все события на видео и настаивать на составлении официального протокола. Важно немедленно обратиться к адвокату, ведь любые неправомерные действия работников ТЦК можно обжаловать в суде.
Что будет, если игнорировать повестки?
Во время действия военного положения действуют правила воинского учета. Игнорирование повесток и штрафов от ТЦК может иметь определенные последствия.
За каждую неявку человека по повестке предусмотрен отдельный штраф.
Юристы предупреждают, длительное игнорирование штрафов может привести к блокированию банковских счетов. Кроме того, за неявку по повестке может грозить штраф от 17 000 до 25 000 гривен.