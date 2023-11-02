Во время военного положения срок военной службы может устанавливаться на время до объявления решения о демобилизации, пишет 24 Канал. Сроки службы и основания для увольнения закреплены в законе О воинской обязанности и военной службе.

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Сроки и порядок ротации устанавливает командование

Основания и особенности ротации во время военного положения не закреплены ни в одном законе. Известно только, что сроки и порядок ротации устанавливают командование по своему усмотрению.

Генштаб ВСУ принимает вопрос о создании подразделений, пополнении личного состава. Мобилизационные планы утверждаются военно-политическим руководством страны.

Однако все эти документы секретны. Поэтому решения о ротации тоже могут быть секретными.

Обратите внимание. Во время действия военного положения военнослужащим предоставляется часть ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

В Раде хотят принять основания для ротации военнослужащих

В Верховной Раде группа нардепов предлагает рассмотреть проект закона №10194. Благодаря этому законопроекту в Закон хотят добавить основания и общие основы для обязательной ротации военнослужащих.

В пояснительной записке говорится, что многие подразделения фактически находятся в зоне боевых действий по несколько месяцев. В свою очередь, это, по мнению авторов законопроекта, негативно сказывается на боеспособности украинской армии.

Находящиеся на передовой военные нуждаются в отдыхе и достаточном времени на восстановление ресурсов с тем, чтобы снова полноценно вступить в борьбу с российским нашествием,

– считают депутаты.

Нардепы отмечают, что в настоящее время порядок ротации не урегулирован в полной мере, а нормативные акты лишь косвенно определяют возможность и порядок ротации.

Депутаты предлагают, чтобы сроки ротации не превышали 90 дней, а в случае невозможности выполнить эти мероприятия вовремя не позднее 105 суток.

Также нардепы хотят обязать командование осуществлять ротацию личного состава в полном составе в случае:

нахождения личного состава подразделения в зоне боевых действий более 90 суток;

понесение санитарных потерь подразделением свыше 30% от штатной численности личного состава подразделения.

Законопроект поступил в Верховную Раду 27 октября, после чего был предоставлен на ознакомление депутатам.