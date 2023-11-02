Під час воєнного стану строк військової служби може встановлюватися на час до оголошення рішення про демобілізацію, пише 24 Канал. Строки служби та підстави для звільнення закріплені в законі Про військовий обов'язок і військову службу.

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Строки та порядок ротації встановлює командування

Підстави та особливості ротації під час воєнного стану не закріплені в жодному законі. Відомо тільки, що строки та порядок ротації встановлює командування на свій розсуд.

Генштаб ЗСУ ухвалює питання про створення підрозділів, поповнення особового складу. Мобілізаційні плани затверджуються військово-політичним керівництвом країни.

Однак всі ці документи є секретними. Через це рішення про ротацію теж можуть бути секретними.

Зверніть увагу. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям надається частина щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

У Раді хочуть ухвалити підстави для ротації військовослужбовців

У Верховній Раді група нардепів пропонує розглянути проєкт закону № 10194. Завдяки цьому законопроєкту до Закону хочуть додати підстави та загальні засади для обов'язкової ротації військовослужбовців.

У пояснювальній записці мовиться про те, що чимало підрозділів фактично перебувають у зоні бойових дій по кілька місяців. Своєю чергою це, на думку авторів законопроєкту, негативно позначається на боєздатності української армії.

Військові, які перебувають на передовій, потребують відпочинку та достатнього часу на відновлення ресурсів з тим, аби знову повноцінно вступити у боротьбу з російською навалою,

– вважають депутати.

Нардепи зауважують, що наразі порядок здійснення ротації не врегульований у повній мірі, а нормативні акти лише опосередковано визначають можливість та порядок ротації.

Депутати пропонують, щоб терміни ротації не перевищували 90 днів, "а в разі неможливості виконати ці заходи вчасно не пізніше 105 діб".

Також нардепи хочуть зобов'язати командування здійснювати ротацію особового складу у повному складі у разі:

перебування особового складу підрозділу у зоні бойових дій понад 90 діб;

зазнання санітарних втрат підрозділом понад 30% від штатної чисельності особового складу підрозділу.

Законопроєкт надійшов до Верховної Ради 27 жовтня, після чого був наданий на ознайомлення депутатам.