Кто дает распоряжение на розыск призывников-уклонистов

Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом. Юрист рассказал, когда военнообязанного объявляют в розыск.

Адвокат Роман Симутин рассказал, какие могут быть основания для розыска, задержания и доставки военнообязанного в розыск.

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Когда уклониста объявляют в розыск

Человека дают в розыск исключительно после того, как было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления за уклонение от призыва по мобилизации.

После того, как был объявлен розыск, следователь должен обратиться с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, в котором собственно человека и подали в розыск.

Объявить розыск и провести задержание можно только:

по решению суда;

при наличии обоснованного подозрения;

в рамках открытого уголовного производства.

Военкомат никого не задерживает

Адвокат отметил, что территориальный центр комплектации (ТЦК) может обращаться в полицию для установления места нахождения и сопровождения в ТЦК. Однако само задержание и сопровождение уклониста осуществляет полиция.

Роман Симутин также отметил, что полицейский должен предъявить определение суда о задержании. За исключением, если раньше вы не получали повестку, по которой не проходили военно-врачебную комиссию. Ведь в таком случае это уже уголовное дело.