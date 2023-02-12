Кто дает распоряжение на розыск призывников-уклонистов
Источник:Роман Симутин
Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом. Юрист рассказал, когда военнообязанного объявляют в розыск.
Адвокат Роман Симутин рассказал, какие могут быть основания для розыска, задержания и доставки военнообязанного в розыск.
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Когда уклониста объявляют в розыск
Человека дают в розыск исключительно после того, как было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления за уклонение от призыва по мобилизации.
После того, как был объявлен розыск, следователь должен обратиться с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, в котором собственно человека и подали в розыск.
Объявить розыск и провести задержание можно только:
- по решению суда;
- при наличии обоснованного подозрения;
- в рамках открытого уголовного производства.
Военкомат никого не задерживает
Адвокат отметил, что территориальный центр комплектации (ТЦК) может обращаться в полицию для установления места нахождения и сопровождения в ТЦК. Однако само задержание и сопровождение уклониста осуществляет полиция.
Роман Симутин также отметил, что полицейский должен предъявить определение суда о задержании. За исключением, если раньше вы не получали повестку, по которой не проходили военно-врачебную комиссию. Ведь в таком случае это уже уголовное дело.