.Какой предельный возраст и когда военнообязанного снимают с воинского учета, объяснил адвокат Ростислав Кравец, передает 24 Канал.
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Какой предельный возраст пребывания на воинском учете
Кравец рассказал, что запас военнообязанных делится на первую и вторую категории.
К первой относятся те, кто проходил военную службу и получил военно-учетную специальность. Ко второй – которые не получили или вообще не проходили службу.
Согласно статье 28 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" запас военнообязанных делится на два разряда, устанавливаемые в зависимости от возраста.
Так, военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского склада, делятся на разряды по возрасту:
- первый – до 35 лет,
- второй – до 60 лет.
Военнообязанные, находящиеся в запасе офицерского склада, тоже делятся на разряды по возрасту.
В частности, первый:
- младший офицерский состав – до 45 лет;
- старший офицерский состав – майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;
- высший офицерский состав – до 60 лет.
Второй разряд:
- младший и старший офицерский состав – до 60 лет;
- высший офицерский состав – до 65 лет.
Кстати, предельный возраст пребывания в запасе второго разряда вообще является граничным возрастом пребывания в запасе.
Соответственно мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из воинского учета,
– отметил адвокат.
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Что может уменьшить потребность в мобилизации
Советник руководителя ОП объяснил, благодаря чему можно сократить мобилизационные потребности в Украине и снизить потери личного состава на фронте. Михаил Подоляк отметил, что, прежде всего, необходимо дальнобойное оружие.
Оно высокоточное, в отличие от российского, и позволяет уничтожать вдали от переднего края огромное количество вражеских ресурсов и резервов. В частности, речь идет ракеты Taurus, ATACMS, дополнительные снаряды HIMARS и тому подобное.
Благодаря этому можно снизить потребность в живой силе, то есть в мобилизации, и существенно снизить наши потери, отметил Подоляк.