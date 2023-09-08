Який граничний вік і коли військовозобов'язаного знімають з військового обліку, пояснив адвокат Ростислав Кравець, передає 24 Канал.

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Який граничний вік перебування на військовому обліку

Кравець розповів, що запас військовозобов'язаних поділяється на першу та другу категорії.

До першої належать ті, хто проходив військову службу та здобув військово-облікову спеціальність. До другої – які не здобули або взагалі не проходили службу.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку.

Так, військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

перший — до 35 років,

другий — до 60 років.

Військовозобов'язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком.

Зокрема, перший:

молодший офіцерський склад — до 45 років;

старший офіцерський склад – майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років.

До речі, граничний вік перебування в запасі другого розряду взагалі є граничним віком перебування в запасі.

Відповідно чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку,

– зазначив адвокат.

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Зверніть увагу! Після досягнення 60 років чоловік може долучилися до Збройних Сил за власним бажанням і стати добровольцем.

Що може зменшити потребу в мобілізації

Радник керівника ОП пояснив, завдяки чому можна скоротити мобілізаційні потреби в Україні та зменшити втрати особового складу на фронті. Михайло Подоляк зауважив, що, перш за все, необхідна далекобійна зброя.

Вона високоточна, на відміну від російської, і дозволяє знищувати далеко від переднього краю величезну кількість ворожих ресурсів та резервів. Зокрема, йдеться про ракети Taurus, ATACMS, додаткові снаряди до HIMARS тощо.

Завдяки цьому можна зменшити потребу в живій силі, тобто в мобілізації, і суттєво знизити наші втрати, зазначив Подоляк.