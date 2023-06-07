В Украине было продлено военное положение до 1 июня, как и мобилизация. Также в нашем государстве с 1 июня теперь иначе работают ВВК. Начальник Харьковского областного ТЦК и СП Владимир Арап рассказал об изменениях.

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Кого могут мобилизовать

Арап заявил, что сейчас есть спрос на людей, владеющих английским, французским, немецким языком. Потому что Украина получает от западных партнеров новое оружие.

И есть необходимость работать совместно с их инструкторами или давать возможность изучать эту технику нашим ребятам. Не все знают иностранные языки,

– добавил он.

По его словам, человека переучат, если его специальность не отвечает потребностям. Но акцент напрямую делается на профессию человека.

Кроме того, по закону, мобилизовать могут таких мужчин:

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья 27 – 60 лет без опыта военной службы;

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья 18 – 60 лет с опытом военной службы;

снятые и исключенные с военного учета владельцы "белого билета" в возрасте от 18 – 60 лет, которые затем были признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья решением ВВК и не совершали тяжкое преступление.

Также в конце мая был принят проект закона №9281 о снижении предельного возраста призыва с 27 до 25 лет. Этот законопроект позволит мобилизовать призывников в возрасте 25 – 26 лет, которые ранее не подлежали призыву.

Как проходит военно-врачебная комиссия

Владимир Арап объяснил, как отныне будет проходить медосмотр. Схема состоит из двух этапов: сначала врачебная комиссия в поликлинике, а затем осмотр врача в учебном центре после мобилизации.

На каждый район определена больница, в которой в отдельном помещении врачи будут осматривать военнообязанных, привозимых для прохождения медицинских комиссий. Здесь будут делать все – от сдачи анализов до завершения медицинского осмотра,

– сказал Арап.

В то же время он подчеркнул, что вердикт медкомиссии не окончательный. После прохождения ВВК мобилизованных, вывезенных в учебные центры и полигоны, будет осматривать врач.

Однако неизвестно, предусмотрена ли процедура демобилизации для лиц, у которых во время пребывания на полигонах и учебных центрах медики выявят серьезные проблемы со здоровьем.

Обратите внимание! Эта схема не является окончательной. Государство будет оценивать его эффективность и, возможно, вносить изменения.

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