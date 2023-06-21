Среди них – забронированные работники, лица с инвалидностью и другие. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
Обратите внимание Какие категории мужчин не подлежат мобилизации: полный перечень
Кого могут мобилизовать только по собственному желанию
Так, в Украине могут мобилизовать по собственному желанию только таких граждан:
- забронированных работников;
- лиц с инвалидностью, временно непригодных к службе по состоянию здоровья;
- лиц, у которых более трех детей в возрасте до 18 лет;
- лиц, самостоятельно воспитывающих ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
- женщин и мужчин, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- лиц, воспитывающих больного ребенка с поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологией, психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа;
- усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- военнообязанных, ухаживающих за больной женой или мужем, ребенком или родителями;
- военнообязанных, имеющих супругу или мужа из лиц с инвалидностью или родителей с инвалидностью I или II группы;
- опекунов лиц с инвалидностью;
- женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка или детей, а кто-то из супругов уже проходит военную службу;
- студентов, аспирантов и докторантов дневной или дуальной формы обучения, ученых и педагогов;
- лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в войне с 2014 года.
Какие главные изменения ждут украинцев в июне
- В июне расширили критерии определения важных для экономики отраслей, работников которых можно забронировать. В первую очередь – это касается сельского хозяйства.
- Также с июня военно-врачебные комиссии начнут работать при государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Кроме того, военные смогут получать справку об обстоятельствах травматизации по упрощенной процедуре. Это касается любого ранения, контузии или увечья.
- Среди нововведений, которые начали действовать в июне – доступ медучреждений Минобороны к электронным медицинским картам пациентов в гражданских медицинских учреждениях.