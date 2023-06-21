Серед них – заброньовані працівники, особи з інвалідністю та інші. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати лише за власним бажанням

Так, в Україні можуть мобілізувати за власним бажанням лише таких громадян:

заброньованих працівників;

осіб з інвалідністю, тимчасово непридатних до служби за станом здоров'я;

осіб, у яких більш як три дитини віком до 18 років;

осіб, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років;

жінок та чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

осіб, які виховують хвору дитину з ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологією, психічними розладами, цукровим діабетом I типу тощо;

усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

військовозобов'язаних, які доглядають за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною чи батьками;

військовозобов'язаних, які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю або батьків з інвалідністю I чи II групи;

опікунів осіб з інвалідністю;

жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину чи дітей, а хтось із подружжя вже проходить військову службу;

студентів, аспірантів та докторантів денної або дуальної форми навчання, науковців та педагогів;

осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти у війні з 2014 року.

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