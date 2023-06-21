Серед них – заброньовані працівники, особи з інвалідністю та інші. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
Зверніть увагу Які категорії чоловіків не підлягають мобілізації: повний перелік
Кого можуть мобілізувати лише за власним бажанням
Так, в Україні можуть мобілізувати за власним бажанням лише таких громадян:
- заброньованих працівників;
- осіб з інвалідністю, тимчасово непридатних до служби за станом здоров'я;
- осіб, у яких більш як три дитини віком до 18 років;
- осіб, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років;
- жінок та чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;
- осіб, які виховують хвору дитину з ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологією, психічними розладами, цукровим діабетом I типу тощо;
- усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
- військовозобов'язаних, які доглядають за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною чи батьками;
- військовозобов'язаних, які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю або батьків з інвалідністю I чи II групи;
- опікунів осіб з інвалідністю;
- жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину чи дітей, а хтось із подружжя вже проходить військову службу;
- студентів, аспірантів та докторантів денної або дуальної форми навчання, науковців та педагогів;
- осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти у війні з 2014 року.
Які головні зміни чекають на українців у червні
- У червні розширили критерії визначення важливих для економіки галузей, працівників яких можна забронювати. Першочергово – це стосується сільського господарства.
- Також від червня військово-лікарські комісії почнуть працювати при державних та комунальних медичних закладах. Окрім того, військові зможуть отримувати довідку про обставини травматизації за спрощеною процедурою. Це стосується будь-якого поранення, контузії чи каліцтва.
- Серед нововведень, які почали діяти у червні – доступ медустанов Міноборони до електронних медичних карток пацієнтів у цивільних медичних закладах.