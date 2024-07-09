Эти категории лиц определены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Кого могут мобилизовать только добровольно – передает 24 Канал.

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Кого могут взять на службу по собственному желанию

Граждане призывного возраста, которые имеют право на отсрочку от призыва, могут быть мобилизованы по собственному желанию. Так, без добровольного согласия нельзя мобилизовать:

лиц с инвалидностью,

тех, кто был во вражеском плену и вернулся в Украину в рамках обменов,

лиц до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу.

Кроме того, добровольно вступить в ряды армии могут и женщины. Так, гражданки, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, сейчас становятся на воинский учет, однако это не означает, что их могут отправить на фронт.

Женщины, которые стоят на воинском учете, могут быть призваны в армию или привлечены к работам по обеспечению обороны Украины только добровольно в военное время. В мирное время гражданки Украины заключить контракт на военную службу или находиться в военном резерве тоже можно только добровольно.