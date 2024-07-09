Ці категорії осіб визначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Кого можуть мобілізувати лише добровільно – передає 24 Канал.

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Кого можуть взяти на службу за власним бажанням

Громадяни призовного віку, які мають право на відстрочку від призову, можуть бути мобілізовані за власним бажанням. Так, без добровільної згоди не можна мобілізувати:

осіб з інвалідністю,

тих, хто був у ворожому полоні й повернувся в Україну в рамках обмінів,

осіб до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу.

Окрім того, добровільно долучитися до лав армії можуть і жінки. Так, громадянки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, нині стають на військовий облік, однак це не означає, що їх можуть відправити на фронт.

Жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані до армії або залучені до робіт із забезпечення оборони України лише добровільно у воєнний час. У мирний час громадянки України укласти контракт на військову службу чи перебувати у військовому резерві теж можна лише добровільно.