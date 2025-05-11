Мобилизация 2025: юрист объяснила, кому грозят повторные штрафы от ТЦК

Во время всеобщей мобилизации военнообязанные в Украине, которые нарушают правила воинского учета, получают штрафы. Более того, некоторых граждан ТЦК могут штрафовать много раз подряд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Кто может получить повторный штраф от ТЦК

В Украине с начала 2025 года зафиксировали более 17 тысяч производств за нарушение правил воинского учета.

Абсолютным рекордсменом по количеству дел стал житель Одесской области. Как сообщается, Приморский районный суд в Приморском районе ТЦК и СП Одессы открыл сразу семь производств против одного мужчины за систематическое нарушение правил воинского учета.

Это пока наибольшее количество дел, заведено в отношении одного человека в 2025 году.

Адвокат Мария Ганина объяснила, что за одно правонарушение выписывается один штраф. Как следствие, количество производств в отношении человека зависит от количества выявленных со стороны ТЦК и СП правонарушений.

Например, у одного военнообязанного только неуточненные данные, и как следствие, одно постановление о наложении административного взыскания. В то время, как другой военнообязанный не обновил данные, несколько раз не явился по повесткам (разных), не встал на учет или вовремя не заменил приписное,

– добавила юрист.

В таких случаях представители ТЦК и СП имеют право оформлять отдельные протоколы за каждый случай нарушения.

Мария Ганина объяснила, что согласно законодательству, если ТЦК и СП рассматривает несколько протоколов одновременно, должно быть вынесено только одно постановление – за более серьезное правонарушение. Однако если рассмотрение дел приходится на разные дни, это правило уже не действует.