Кто имеет право на отсрочку от мобилизации во время особого периода

В Украине во время военного положения часть военнообязанных может получить отсрочку от мобилизации. Это право предоставляется в зависимости от семейных обстоятельств, состояния здоровья, учебы или работы.

Закон определяет ряд категорий граждан, которые могут временно не подлежать призыву.

Кому могут предоставить отсрочку?

Право на отсрочку от мобилизации имеют, в частности, люди с инвалидностью, а также военнообязанные, которых военно-врачебная комиссия временно признала непригодными к службе по состоянию здоровья. В таком случае отсрочка действует до повторного медицинского осмотра.

Также закон учитывает семейные обстоятельства. Отсрочку могут получить многодетные родители, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Такое право имеют и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей.

Кроме того, мобилизацию могут отсрочить для людей, осуществляющих постоянный уход за близкими родственниками с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, если нет других лиц, способных обеспечить такой уход.

Отдельно закон предусматривает отсрочку для граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий. Такое право также имеют гражданские, которые находились в российском плену.

Отсрочку могут получить и некоторые категории студентов и ученых. Речь идет о тех, кто учится на дневной или дуальной форме получения образования, а также об аспирантах и докторантах.

Кроме того, право на отсрочку имеют педагогические и научно-педагогические работники, если они работают в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.

Еще одна категория – работники предприятий, учреждений или организаций, которые признаны критически важными для экономики или обеспечения жизнедеятельности страны. В таком случае их могут забронировать от мобилизации на определенный период.

Как оформить отсрочку?