Полный перечень категорий украинцев, которые могут претендовать на отсрочку на основании содержания детей озвучили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Кто может получить отсрочку от мобилизации

Основания для отсрочки предусмотрены Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно законодаству, такое право имеют:

Лица, на содержании которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет;

Важно! Право на отсрочку не предоставляется тем, кто имеет задолженность по уплате алиментов, которая превышает общую сумму платежей за три месяца.

Лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

Лица, которые заняты постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

Лица, у которых на содержании совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

Лица, у которых на содержании дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

Опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

Лица, у которых есть несовершеннолетний ребенок, если один из супругов проходит военную службу.

К слову, ранее стало известно, что на фоне большой нехватки людей на фронте в парламенте продолжаются дискуссии о еще большем снижения мобилизационного возраста. Речь идет о том, чтобы мобилизовать мужчин с 18 – 20 лет.