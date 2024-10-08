Повний перелік категорій українців, які можуть претендувати на відстрочку на підставі утримання дітей озвучили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Підстави для відстрочки передбачені Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з законодаством, таке право мають:

Особи, на утриманні яких є троє та більше дітей віком до 18 років;

Важливо! Право на відстрочку не надається тим, хто має заборгованість зі сплати аліментів, яка перевищує загальну суму платежів за три місяці.

Особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність;

Особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя);

Особи, у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи;

Особи, у яких на утриманні діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

Опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб;

Особи, які мають неповнолітню дитину, якщо один із подружжя проходить військову службу.

До слова, раніше стало відомо, що на тлі великого браку людей на фронті у парламенті тривають дискусії щодо ще більшого зниження мобілізаційного віку. Йдеться про те, аби мобілізовувати чоловіків з 18 – 20 років.