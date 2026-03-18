Кого не имеют права отправлять на ВВК: объяснение от адвоката

Во время мобилизации в Украине не всех военнообязанных имеют право направлять на военно-врачебную комиссию. В некоторых случаях такие действия могут быть незаконными.

Адвокат Ярослав Хливный в комментарии для "РБК-Украина" объяснил, кого именно это касается и когда направление на ВВК является нарушением.

Когда ВВК является незаконным?

В Украине во время мобилизации действуют четкие правила прохождения военно-врачебной комиссии. Однако на практике встречаются случаи, когда граждан направляют на медосмотр без законных оснований.

Адвокат объясняет, что не всех военнообязанных должны повторно направлять на ВВК. В частности, это касается лиц, которые уже имеют действующее заключение комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Если такой документ является действительным и не требует пересмотра, повторное направление может быть безосновательным.

Также не должны принудительно отправлять на медосмотр лиц, которые имеют официально оформленную отсрочку от мобилизации. В таких случаях требование пройти ВВК может противоречить действующему законодательству.

Отдельно Хливный отмечает, что люди с инвалидностью, которые имеют соответствующие документы, не подлежат направлению на военно-врачебную комиссию в общем порядке. Их статус уже подтвержден, а значит, повторные медицинские проверки без дополнительных оснований являются неправомерными.

Он также обращает внимание на то, что основанием для прохождения ВВК является получение повестки или необходимость определения годности к службе. В то же время любые действия вне этой процедуры могут расцениваться как нарушение прав граждан.

Что делать, если на ВВК отправляют принудительно?

Существует четкая норма, которая запрещает направлять на медицинский осмотр лиц, находящихся в процессе оформления отсрочки. В то же время предусмотрены отдельные категории, которые все же обязаны явиться к врачам.

Согласно п. 63 постановления, тех, кто подал заявление на отсрочку, не направляют на ВВК до момента принятия решения комиссией. Исключение составляют люди с инвалидностью, а также те, у кого завершился срок ограниченной или временной непригодности (6 – 12 месяцев).

Ярослав Хливный также подчеркивает, что действующая отсрочка фактически защищает от необоснованных направлений на медосмотр в ТЦК.

"Те, у кого срок действия отсрочки не завершился, на медосмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту, или были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медосмотр с целью определения их пригодности к военной службе (за исключением тех, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью), или изъявили желание пройти медицинский осмотр самостоятельно", – резюмирует он.

На практике же часто путают понятия бронирования и отсрочки, поэтому адвокат советует хорошо ориентироваться в своих правах:

Таким образом, есть расхождение в регулировании отсрочки и брони, поэтому часто мы видим практику, когда забронированные лица ежегодно проходят ВЛК, а с отсрочкой нет. Если вы получили такую повестку и считаете, что она незаконна, то ее можно обжаловать в судебном порядке,

– отмечает Ярослав Хливный.

