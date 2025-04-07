В ТЦК объяснили, куда мобилизуют мужчин старше 50 лет

Военнообязанные мужчины за 50 лет должны пройти военно-врачебную комиссию. После их направляют в части тылового назначения, части поддержки и обеспечения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский областной ТЦК и СП.

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Куда мобилизуют мужчин 50+

Заместитель начальника Запорожского ТЦК заявил, что военнообязанных 50+ после прохождения ВВК направляют в части тылового назначения, частей поддержки и обеспечения.

Что касается подразделений поддержки и обеспечения, – также есть много военных специальностей, которые необходимы. Эти подразделения выполняют очень важные задачи по оборудованию соответствующих фортификационных сооружений. И еще выполняя любые специальные задачи, осуществляя меры обеспечения боевых подразделений,

– отметил Андрей Якунин.

Подчеркнул, работа этих подразделений очень важна. Есть очень большая необходимость в их комплектовании таких подразделений специалистами различных специальностей, в частности, водители, операторы различные, крановщики и тому подобное.

Заместитель начальника ТЦК отметил, что можно перечислять много специальностей, которые необходимы. Добавил, возможно, они где-то пересекаются с гражданскими, но также такие специальности нужны в армии.

Также граждане в возрасте за 50 лет могут призвать на службу в ТЦК.