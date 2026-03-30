В Луцке беременная женщина вцепилась за бус работников ТЦК и упала с него

В Луцке беременная женщина уцепилась за служебный бус во время вручения повестки военнообязанному и упала. Она госпитализирована с гематомами, ссадинами и острой стрессовой реакцией.

Об этом сообщает Суспільне.

Что известно о женщине, которая упала с буса ТЦК?

Как сообщила Общественному пресс-секретарь областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Оксана Якушик, к женщине выезжали парамедики. Пострадавшую госпитализировали.

У нее диагностировали гематомы, ссадины и острую стрессовую реакцию. Женщина находится на 17-й неделе беременности, сейчас существует угроза прерывания. Пострадавшую госпитализировали.

В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали инцидент. По словам пресс-секретаря, женщина препятствовала работе группы оповещения.

Она блокировала работу военнослужащих, а также вцепилась за служебное авто,

– объяснила Ульяна Кравчук.

Военнослужащие пыталась вручить повестку мужчине, который нарушил воинский учет с 9 января 2026 года и с начала полномасштабного вторжения не проходил военно-врачебную комиссию. Он пытался убежать от работников ТЦК.

Сейчас мужчина проходит военно-врачебную комиссию для определения степени годности к службе.

