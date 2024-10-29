"Исправит много неудобств": в Минобороны рассказали о цифровизации ВВК

Министерство обороны Украины работает над цифровизацией работы военно-врачебных комиссий. Сейчас уже были внесены изменения в законодательство, которые разблокируют дальнейшие нововведения.

Об этом в интервью DOU рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Отмечается, что сейчас министерство находится на этапе реинжиниринга законодательных и технических моментов.

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Как происходит цифровизация ВВК

Министерство обороны прорабатывает системную реформу ВВК вместе с Департаментом здравоохранения. Екатерина Черногоренко отметила, что они уже получили предложения, каким образом это сделать.

Идея в том, чтобы военнообязанный мог пройти медицинский осмотр в любом учреждении здравоохранения страны,

– объяснила она.

По ее словам, дальше через электронный обмен результаты этого медицинского осмотра будут поступать в Министерство обороны. Впоследствии военно-врачебная комиссия, знакомясь с медицинским осмотром и его результатом, автоматически, без привлечения человека сможет присвоить статус – пригоден или непригоден.

То есть возможность получения медицинского заключения в любом учреждении здравоохранения и электронный обмен между учреждениями здравоохранения и военной врачебной комиссией, по нашему мнению, исправит много неудобств в этом процессе,

– добавила Черногоренко.

К слову, 28 октября Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. Речь идет о продлении на 90 дней – до 7 февраля 2025 года.