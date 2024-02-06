Недавно Верховная Рада уже в десятый раз продлила военное положение в Украине. Оно будет длиться до 13 мая 2024 года.

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Украинцам могут повторно вручать повестки

Как пояснило издание, некоторые мужчины после полномасштабного вторжения России в Украину добровольно пришли в ТЦК и СП, однако их не призвали в ряды ВСУ. Среди этих людей могут быть лица, которые прошли ВЛК и не имеют отсрочки.

Если военно-врачебная комиссия признала этих мужчин непригодными или ограниченно годными, и их не мобилизовали, то представители военкоматов могут им повторно вручить повестки. Заключение ВВК действует только 1 год, а определенные отсрочки тоже имеют ограниченный срок. Также тех, кто стоит на воинском учете и не был мобилизован, могут вызвать в ТЦК для комплектования подразделений необходимыми специалистами.

Поэтому повестки могут снова вручать для:

повторного прохождения ВВК;

проверки учетных данных;

проверки данных забронированного работника;

проверки обстоятельств для отсрочки;

для мобилизации.

Ранее пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея в комментарии "Суспильному" объяснила, что повестки для уточнения данных будут выдаваться двум категориям мужчин. А именно тем, кто еще не получил их с 24 февраля 2022, и внутренне перемещенным лицам. Сама повестка об уточнении данных не означает немедленной мобилизации.

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