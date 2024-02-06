Владимир Новосядлый, заместитель начальника мобилизационного отделения Дарницкого района Киева, уточнил, что законодательство не ограничивает места вручения повесток. Вручение документа может состояться даже во время отдыха или занятий спортом.

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Повестки могут выписывать где угодно

Новосядлый отметил, что в условиях военного положения проверка граждан является критической для национальной безопасности. Он отметил, что среди гражданского населения могут находиться лица с враждебными намерениями.

Поэтому проверка правоохранительными органами – это норма, потому что прежде всего это вопрос безопасности. Если этого не делать, то может быть много неприятных последствий,

– заявил он.

По словам заместителя начальника, мобилизационные мероприятия проводятся не только по домашним адресам, но и в публичных местах. Стоит упомянуть, что на руководителей предприятий также наложены обязанности по содействию в оповещении военнообязанных.

Обратите внимание! Учитывая современные вызовы, мобилизационная работа в Украине требует гибкости и оперативности. Соответственно, вручение повесток в местах массового скопления людей, например в спортзалах или кафе, становится обычной практикой. Самое главное, она не противоречит закону.

Стоит и обратить внимание на важность сотрудничества граждан с правоохранительными органами, ведь каждый случай невыполнения воинского долга может иметь серьезные последствия для обороноспособности страны.

Ответственность за вручение повесток возлагается не только на ТЦК, но и на другие государственные структуры, обеспечивающих выполнение мобилизационных задач в условиях военного положения.

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Кроме того, представитель Дарницкого ТЦК призвал украинцев к пониманию и поддержке мобилизационных мероприятий, подчеркивая их важность для обеспечения устойчивости и безопасности государства во времена широкомасштабной войны.

Законопроект по мобилизации