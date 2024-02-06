Володимир Новосядлий, заступник начальника мобілізаційного відділення Дарницького району Києва, уточнив, що законодавство не обмежує місця вручення повісток. Вручення документа може відбутися навіть під час відпочинку або занять спортом.

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Повістки можуть виписувати де завгодно

Новосядлий наголосив, що в умовах воєнного стану перевірка громадян є критичною для національної безпеки. За його словами, серед цивільного населення можуть перебувати особи з ворожими намірами.

Тому перевірка правоохоронними органами – це норма, тому що насамперед це питання безпеки. Якщо цього не робити, то може бути багато неприємних наслідків,

– заявив він.

За словами заступника начальника, мобілізаційні заходи проводять не тільки за домашніми адресами, але й у публічних місцях. Варто згадати, що на керівників підприємств також накладені обов'язки щодо сприяння в оповіщенні військовозобов'язаних.

Зверніть увагу! З огляду на сучасні виклики, мобілізаційна робота в Україні вимагає гнучкості та оперативності. Відповідно, вручення повісток у місцях масового скупчення людей, як-от у спортзалах чи кав'ярнях, стає звичайною практикою. Щонайголовніше, вона не суперечить закону.

Варто й звернути увагу на важливість співпраці громадян з правоохоронними органами, адже кожен випадок невиконання військового обов'язку може мати серйозні наслідки для обороноздатності країни.

Відповідальність за вручення повісток покладається не тільки на ТЦК, а й на інші державні структури, що забезпечують виконання мобілізаційних завдань в умовах воєнного стану.

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Крім того, представник Дарницького ТЦК закликав українців до розуміння та підтримки мобілізаційних заходів, наголошуючи на їх важливості для забезпечення стійкості та безпеки держави в часи широкомасштабної війни.

Законопроєкт щодо мобілізації