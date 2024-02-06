Про це в ефірі телемарафону розповіла адвокатка Катерина Оніщенко. Вона також поділилася, що, на її думку, є найгрубішим порушенням, передає 24 Канал.

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Адвокатка про порушення в роботі ТЦК

Онищенко зауважила, що Міноборони проводить перевірки у ТЦК та СП у різних регіонах через те, що побільшало порушень у їхній роботі. За словами адвокатки, найгрубішим порушенням є позбавлення волі військовозобов'язаного, якого хочуть мобілізувати примусово.

Найголовніше порушення, яке ми отримуємо як адвокати, і неодноразово читали у ЗМІ – це позбавлення волі людини, коли йде примусова мобілізація в прямому сенсі. Коли людину хапають за руки, забирають посвідчення, паспорти й примусово доставляють до ТЦК. Це є найгрубішим порушенням прав людини та громадянина,

– наголосила Онищенко.

Вона додала, що кожен випадок розслідують правоохоронці, окрім того, у ТЦК проводять службові перевірки. Проте таких правопорушень не стає менше, а навпаки – кількість тільки збільшується. Онищенко поділилася, що нерідко клієнти розповідають, що у таких примусових випадках представники ТЦК вручають повістки, якщо ж людина відмовляється, то її можуть не випускати, забирають мобільний телефон, аби не вдалося викликати поліцію чи зателефонувати до адвоката.

Умєров повідомив про перевірки у ТЦК

Міністр оборони України Рустем Умєров 28 січня повідомив, що його команда проводить незаплановані перевірки у територіальних центрах комплектування та соціального захисту.

Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП у регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки,

– наголосив Умєров.

Він також додав, що Міноборони проводить незаплановані перевірки на складах з продуктами у військових частинах. Так, вдалося виявити непоставку продовольства на понад 50 мільйонів гривень. За словами Умєрова, кожне порушення фіксують, щодо кожного випадку розбираються окремо.