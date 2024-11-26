Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів спростував інформацію, що працівники, які працевлаштовані на підприємстві не пізніше 18 травня 2024 року, втратять можливість отримати бронювання. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Дата працевлаштування людини не має жодного відношення до можливості її бронювання. Можливість бронювання визначається критичністю підприємства та відповідним рівнем заробітної плати за людиною, яка планується до бронювання,

– заявив Кіндратів.

За словами міністра, підприємство, яке раніше було визнано критичним, має відповідати двом критеріям для бронювання своїх працівників (після ухвалення нової постанови).

Що мають зробити критичні підприємства

Водночас Кіндратів наголосив на важливості того, щоб підприємства, віднесені до категорії критично важливих, провели переоцінку своїх кадрових резервів.

Ці організації повинні переглянути свої рішення на предмет відповідності оновленим критеріям і повторно подати документацію до відповідного органу – обласної військової адміністрації, відповідного міністерства або центрального органу виконавчої влади.

Після успішної повторної оцінки та підтвердження їхнього критичного статусу, цим компаніям буде дозволено бронювати нових працівників або змінювати структуру існуючих бронювань.