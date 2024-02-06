Нещодавно Верховна Рада вже вдесяте продовжила воєнний стан в Україні. Він триматиме до 13 травня 2024 року.

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Українцям можуть повторно вручати повістки

Як пояснило видання, деякі чоловіки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровільно прийшли до ТЦК та СП, однак їх не призвали до лав ЗСУ. Серед цих людей можуть бути особи, які пройшли ВЛК та не мають відстрочки.

Якщо військово-лікарняна комісія визнала цих чоловіків непридатними або обмежено придатними, і їх не мобілізували, то представники військкоматів можуть їм повторно вручити повістки. Висновок ВЛК діє лише 1 рік, а певні відстрочки теж мають обмежений термін. Також тих, хто стоїть на військовому обліку та не був мобілізований, можуть викликати до ТЦК для комплектування підрозділів необхідними спеціалістами.

Тому повістки можуть знову вручати для:

повторного проходження ВЛК;

перевірки облікових даних;

перевірки даних заброньованого працівника;

перевірки обставин для відстрочки;

для мобілізації.

Раніше речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея у коментарі "Суспільному" пояснила, що повістки для уточнення даних видаватимуться двом категоріям чоловіків. А саме тим, хто ще не отримав їх з 24 лютого 2022 року, та внутрішньо переміщеним особам. Сама повістка про уточнення даних не означає негайної мобілізації.

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