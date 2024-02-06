Це відкриває шлях для підпису документа спікером парламенту та президентом. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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За його словами, всі 6 пропозицій набрали голоси. Мова про зміну шести позицій законопроєкту згідно зі статтею 131 Регламенту Верховної Ради України про усунення неузгодженостей.
Після цього текст можуть відправити на підпис спікеру Руслану Стефанчуку і далі президентові Володимиру Зеленському.
Зауважимо, що Рада ухвалила цей закон у другому читанні ще 16 січня, та під час голосування у залі не вистачило голосів для підтвердження низки поправок. Виникла необхідність застосувати окрему процедуру.
Закон про електронний військовий облік: детально
Законопроєкт розроблено з метою "законодавчого удосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами" для військового обліку та набуття статусу ветерана війни.
Він передбачає суттєве розширення переліку даних, які вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Зокрема, відтепер запис у реєстрі міститиме понад 30 пунктів, зокрема, інформацію про:
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцерозташування підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи);
- реквізити документа про освіту (серія, номер, дата видачі, заклад освіти, що видав, рівень освіти, професія, галузь знань, спеціальність);
- мобільні номери та електронну пошту;
- реквізити паспорта громадянина України та документів, що дають право на виїзд за кордон;
- відомості про батьків та членів сім'ї;
- відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, про встановлення групи інвалідності;
- відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;
- відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України;
- відомості про притягнення особи до кримінальної та адміністративної відповідальності;
- відомості про володіння іноземними мовами;
- відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї;
- реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія), а також документи про право керування тракторами, морськими та повітряними суднами;
- відомості про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації;
- відомості про статус ВПО;
- відомості про статус ветерана війни, загиблих та зниклих безвісти.