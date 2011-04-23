При этом при принятии решения учитываются не только дата рождения, но и состояние здоровья, военная специальность и потребности Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказала адвокат Анна Даниэль в комментарии для "Фокуса".

Могут ли мобилизовать 59-летних?

Как отмечает Анна Даниэль, мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет осуществляется в соответствии с общими нормами законодательства. При призыве учитываются годность к военной службе, военно-учетная специальность, профессиональный опыт и актуальные потребности украинской армии.

Предельный возраст пребывания на военной службе для рядового, сержантского, старшинского и большинства офицерского состава составляет 60 лет. Поэтому до дня своего 60-летия военнообязанный может быть призван, если военно-врачебная комиссия признает его годным и у него нет законных оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации.

Сам факт того, что мужчине 59 лет, не означает автоматического призыва. При принятии решения оцениваются несколько важных критериев.

Прежде всего учитывается состояние здоровья военнообязанного. Кроме того, значение имеют наличие военно-учетной специальности, боевого опыта и профессиональных навыков, которые могут быть полезны для армии.

В частности, востребованы медики, инженеры, водители, специалисты по ремонту техники и другие специалисты, необходимые для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины.

Место прохождения военной службы определяется индивидуально. Оно зависит от заключения военно-врачебной комиссии, военной специальности и потребностей ВСУ.

Мужчин старшего возраста могут привлекать как в боевые подразделения, так и к выполнению задач в тылу. В то же время существуют рекомендации чаще назначать военнообязанных в возрасте 50+ на должности, связанные с логистикой, транспортным обеспечением, ремонтом техники, техническим обслуживанием или другой деятельностью, не требующей значительных физических нагрузок.

Однако такие рекомендации не являются обязательными. Если военнообязанный соответствует установленным требованиям, закон не запрещает назначить его и на боевую должность.

Когда мобилизация уже не проводится?

Определяющим является именно день достижения 60-летнего возраста. После этого гражданин подлежит снятию с воинского учета по возрасту, а мобилизация на общих основаниях больше не применяется.

В то же время мужчина, которому еще не исполнилось 60 лет, даже если до дня рождения осталось несколько месяцев или недель, юридически остается военнообязанным и может быть мобилизован в соответствии с действующим законодательством.

По достижении предельного возраста юристы советуют обратиться в ТЦК и СП, чтобы убедиться, что в учетные документы внесена информация об исключении из воинского учета. Именно после официального оформления этого статуса человек больше не подлежит мобилизации.