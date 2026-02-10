Централизованного указания не было: в ТЦК объяснили, почему иногда забирают телефоны у призывников

Военнослужащим ТЦК "не давали приказа" забирать телефоны у военнообязанных. Однако представитель одного из Центров комплектования утверждает, что это могут делать, чтобы призывники не рисковали безопасностью.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Что говорят в ТЦК о конфискации телефонов?

По словам военного Истомина, приказа забирать гаджеты централизованно не давали. Однако, по его словам, были случаи, когда призывники распространяли в соцсетях информацию, которая могла угрожать безопасности.

А началось это после того, как граждане начали откровенно публиковать видео даже с территории сборных пунктов, сообщать, где они сейчас находятся в соцсетях, что ставило, мягко говоря, в неудобную ситуацию с безопасности стороны,

– пояснил Роман Истомин.

Также начальник группы коммуникаций напомнил о случаях, когда враг бил дронами по ТЦК и СП в Полтаве и Кременчуге.

Сейчас Истомин заявил, что не видит путей решения этой проблемы. Отдельно он отреагировал на слова омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что ТЦК и СП не имеют права забирать личные вещи граждан. По мнению военного, критика должна сопровождаться предложениями, как решить проблему.

На что обратил внимание омбудсмен?