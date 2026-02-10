Централизованного указания не было: в ТЦК объяснили, почему иногда забирают телефоны у призывников
- Военнослужащим ТЦК не давали приказа забирать телефоны у военнообязанных.
- В Полтавском ТЦК и СП отметили, что публикация призывниками определенной информации в соцсетях могла угрожать безопасности.
Военнослужащим ТЦК "не давали приказа" забирать телефоны у военнообязанных. Однако представитель одного из Центров комплектования утверждает, что это могут делать, чтобы призывники не рисковали безопасностью.
Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.
Что говорят в ТЦК о конфискации телефонов?
По словам военного Истомина, приказа забирать гаджеты централизованно не давали. Однако, по его словам, были случаи, когда призывники распространяли в соцсетях информацию, которая могла угрожать безопасности.
А началось это после того, как граждане начали откровенно публиковать видео даже с территории сборных пунктов, сообщать, где они сейчас находятся в соцсетях, что ставило, мягко говоря, в неудобную ситуацию с безопасности стороны,
– пояснил Роман Истомин.
Также начальник группы коммуникаций напомнил о случаях, когда враг бил дронами по ТЦК и СП в Полтаве и Кременчуге.
Сейчас Истомин заявил, что не видит путей решения этой проблемы. Отдельно он отреагировал на слова омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что ТЦК и СП не имеют права забирать личные вещи граждан. По мнению военного, критика должна сопровождаться предложениями, как решить проблему.
На что обратил внимание омбудсмен?
Уполномоченный Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец отметил, что удерживать людей в ТЦК и СП без решения суда незаконно. По его словам, это нарушает Конституцию Украины и международные нормы прав человека.
Он также отметил, что с 2022 года возросло количество жалоб граждан относительно действий ТЦК в 333 раза.
Также Лубинец предложил реформирование Центров комплектования. Омбудсмен призывает к цифровизации и обновлению кадров.