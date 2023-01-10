Законодательством Украины четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Поэтому ее могут выдать где угодно, отметил председатель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Попко подчеркнул, что повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, а еще мокрую печать. Также в документе должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.

Вручать повестку могут:

сотрудник ТЦК и СП,

уполномоченные лица органов местного самоуправления,

руководители предприятий или учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов.

Хочу призвать киевлян доверять только проверенной информации от официальных источников! Не распространяйте слухи. Не помогайте врагу сеять панику,

– подчеркнул глава КГВА.

Повестки через Дию не будут поступать

Недавно правительство утвердило новый порядок военного учета. Согласно постановлению Кабмина, в Дие в скором времени должен появиться новый сервис – электронный военный билет.

Впрочем, руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в комментарии 24 Канала заверил, что волноваться не стоит. Мол, повестки через Дию не будут поступать.

"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через Дию. В нашем плане работы пока нет таких задач", – подчеркнул Баник.