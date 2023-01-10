Законодавством України чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Тож її можуть видати будь-де, зазначив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Втім, Попко підкреслив, що повістка обов'язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а ще мокру печатку. Також у документі повинна бути зазначена дата вручення, адреса військкомату і час, в який потрібно туди звернутися.

Вручати повістку можуть:

співробітник ТЦК та СП,

уповноважені особи органів місцевого самоврядування,

керівники підприємств чи установ та організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

Хочу закликати киян довіряти лише перевіреній інформації від офіційних джерел! Не поширюйте чуток. Не допомагайте ворогові сіяти паніку,

– наголосив очільник КМВА.

Повістки через Дію не надходитимуть

Нещодавно Уряд затвердив новий порядок військового обліку. Згідно з постановою Кабміну, у Дії незабаром має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.

Втім, керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у коментарі 24 Каналу запевнив, що хвилюватися не варто. Мовляв, повістки через Дію не надходитимуть.

"Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань", – підкреслив Банік.