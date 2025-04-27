Могут ли выехать за границу исключенные с воинского учета

Во время действия военного положения в Украине действуют ограничения на выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Юристы объяснили, могут ли выехать за пределы государства граждане, исключенные с воинского учета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.

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Выезд за границу исключенных с воинского учета

По словам юристов, лица, исключенные с воинского учета, могут пересекать границу без ограничений, ведь больше не подлежат призыву.

Для этого необходимо иметь соответствующие документы, подтверждающие исключение с учета. При пересечении необходимо предъявить:

загранпаспорт,

военный билет и выписку Резерв+ с отметкой об исключении с воинского учета,

заключение ВВК, если исключение с учета произошло по состоянию здоровья.

Юристы отметили, что пограничники тщательно проверяют документы, подтверждающие исключение с воинского учета. Любые несоответствия (например, отсутствие отметки в военном билете или Резерв+) могут стать основанием для отказа в выезде.

Заключение ВВК или справка об исключении с учета должны быть актуальными. Если выданы давно, ГНСУ может потребовать его обновления.

Кстати, даже после исключения с воинского учета лицо должно указать цель выезда, например, постоянное проживание за границей, лечение, воссоединение с семьей и тому подобное.

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Кого могут исключить с воинского учета

Исключение с воинского учета возможно по следующим основаниям:

достижение предельного возраста пребывания на учете (для рядового, сержантского и старшинского состава – 60 лет; для офицеров запаса – до 65 лет (в зависимости от звания). После достижения этого возраста военнообязанный автоматически исключается из учета.

Потеря гражданства Украины.

Непригодность к военной службе по состоянию здоровья. Лица, которые по результатам медосмотра признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета (категория "А" по заключению военно-врачебной комиссии – ВВК).

Например, это могут быть лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, инвалидностью I или II группы, психическими расстройствами и т.д,

– отметили в юридической компании.

Также особы, которые получили справку ВВК о временной непригодности могут выезжать за границу.