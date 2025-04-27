Могут ли выехать за границу исключенные с воинского учета
- Исключение с воинского учета возможно из-за достижения предельного возраста, непригодности к службе по состоянию здоровья или потере гражданства Украины.
- Юристы объяснили, могут ли граждане, исключенные с воинского учета, пересекать границу.
Во время действия военного положения в Украине действуют ограничения на выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Юристы объяснили, могут ли выехать за пределы государства граждане, исключенные с воинского учета.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.
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Выезд за границу исключенных с воинского учета
По словам юристов, лица, исключенные с воинского учета, могут пересекать границу без ограничений, ведь больше не подлежат призыву.
Для этого необходимо иметь соответствующие документы, подтверждающие исключение с учета. При пересечении необходимо предъявить:
- загранпаспорт,
- военный билет и выписку Резерв+ с отметкой об исключении с воинского учета,
- заключение ВВК, если исключение с учета произошло по состоянию здоровья.
Юристы отметили, что пограничники тщательно проверяют документы, подтверждающие исключение с воинского учета. Любые несоответствия (например, отсутствие отметки в военном билете или Резерв+) могут стать основанием для отказа в выезде.
Заключение ВВК или справка об исключении с учета должны быть актуальными. Если выданы давно, ГНСУ может потребовать его обновления.
Кстати, даже после исключения с воинского учета лицо должно указать цель выезда, например, постоянное проживание за границей, лечение, воссоединение с семьей и тому подобное.
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Кого могут исключить с воинского учета
Исключение с воинского учета возможно по следующим основаниям:
- достижение предельного возраста пребывания на учете (для рядового, сержантского и старшинского состава – 60 лет; для офицеров запаса – до 65 лет (в зависимости от звания). После достижения этого возраста военнообязанный автоматически исключается из учета.
- Потеря гражданства Украины.
- Непригодность к военной службе по состоянию здоровья. Лица, которые по результатам медосмотра признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета (категория "А" по заключению военно-врачебной комиссии – ВВК).
Например, это могут быть лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, инвалидностью I или II группы, психическими расстройствами и т.д,
– отметили в юридической компании.
Также особы, которые получили справку ВВК о временной непригодности могут выезжать за границу.